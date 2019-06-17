Соцсети разозлились на Илона Маска за неуважение авторских прав

Лос-Анджелес, США, , 10:04 — REGNUM Илон Маск разозлил пользователей Twitter тем, что опубликовал арт с героиней аниме-видеоигры Nier: Automata без указания авторства. Когда ему указали на ошибку, бизнесмен стал отшучиваться и заявил, что подобная практика плохо влияет на соцсеть.

Маск обратил внимание подписчиков на то, что сегодня очень просто выяснить, кто является автором изображения, он написал, что это может сделать «любой дурак». Впоследствии известный предприниматель подвергся массовой критике со стороны пользователей, которая вышла далеко за пределы его Twitter-страницы. В результате Маск вынужден был удалить все провокационные твиты.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что Илон Маск намерен портировать игру Cuphead на приборную панель электрокара Tesla. На прошедшей в Лос-Анджелесе игровой выставке E3 2019 бизнесмен заявил, что на ней в будущем также можно будет запустить игру Fallout Shelter.

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