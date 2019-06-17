Врачи НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Алибасова

Москва, , 10:07 — REGNUM Состояние заслуженного артиста России, продюсера Бари Алибасова остается тяжелым из-за ожогов внутренних органов едкой жидкостью. Об этом рассказали лечащие врачи артиста, передают «Вести».

Алибасов находится в отделении реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве. Утром у него зафиксировано повышение температуры тела: вечерний замер показал 36,6 градуса, утренний — 36,8 градуса.

Как сообщало ИА REGNUM, Бари Алибасов 4 июня по ошибке выпил жидкость для прочистки труб и был госпитализирован с серьезными ожогами внутренних органов. Сын 72-летнего артиста Бари Алибасов-младший рассказал, что после медикаментозной комы отец «теряется во времени».

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