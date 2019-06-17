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В южнокорейской провинции Чхунчхон-Пукто пройдет фестиваль картофеля

Общество

Фестиваль состоится в уезде Квисан 22 июня 2019 года

Квисан, Южная Корея, 17 июня 2019, 09:49 — REGNUM  В южнокорейской провинции Чхунчхон-Пукто пройдет фестиваль картофеля Gammul Potato Festival. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, девятый фестиваль картофеля пройдет в районе Каммуль-мён уезда Квисан 22 июня 2019 года.

Известно, что в рамках фестиваля можно принять участие в выкапывании картофеля. Все участники, заплатив 5 тыс. вон (~$4,22), могут забрать с собой до 5 кг вкопанного картофеля.

Так же в рамках фестиваля все желающие смогут попробовать различные блюда из картофеля, принять участие в конкурсе по скоростному поеданию картофеля, по строительству картофельных башен, специальных аукционах, а также насладиться музыкальными представлениями.

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Фестивали и выставки поп-культуры
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