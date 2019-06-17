Более ста бывших жителей Крыма обратились за гражданством РФ

Москва, , 09:43 — REGNUM Украинские граждане, родившиеся в Крыму и Севастополе и покинувшие полуостров до марта 2014 года, обращаются за получением российского гражданства. На сегодняшний день подано 125 соответствующих заявлений, говорится в сообщении пресс-центра МВД России.

Паспорта этим людям еще не выданы, их документы находятся на рассмотрении. Решение о принятии в гражданство принимается в срок до трёх месяцев, уточнили в ведомстве.

В МВД напомнили, что получить российское гражданство по упрощенной процедуре вправе граждане Украины, не имеющие гражданства или подданства другого государства, которые родились и постоянно жили в Крыму и Севастополе, но выехали из региона до 18 марта 2014 года. То же право имеют их дети, супруги и родители.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня первые российские паспорта в рамках указа президента РФ об упрощённом порядке паспортизации получили 34 жителя Донецкой и 30 жителей Луганской народных республик.

Читайте также: Первые российские паспорта выданы жителям Донбасса