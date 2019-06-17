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Зоны барбекю и пляжи: в Тульской области благоустроили зоны отдыха

Общество

В правительстве рассчитывают, что досуг жителей региона теперь станет более цивилизованным

Тула, 17 июня 2019, 09:21 — REGNUM  Работы по благоустройству зон отдыха завершили в Тульской области — последние работы выполнили в Туле на берегу реки Воронка. Как сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области, благоустройство проводилось по поручению главы региона.

В начале мая губернатор Алексей Дюмин поручил министру природных ресурсов и экологии Тульской области Юрию Панфилову совместно с жителями определить, какие площадки для отдыха, в том числе пляжи, наиболее востребованы, и провести их благоустройство. В работах принял участие также Фонд развития Тульской области «Перспектива».

По результатам отбора зоны отдыха благоустроили в Новомосковске, Туле, Алексине и Белеве благоустроены зоны отдыха. Всего в них установлены 40 беседок с мангалами и урнами, необходимой инфраструктурой оснащены пляжные зоны у разрешенных для купания водоемов в Узловой, Кимовске, Суворове и Черни — установлены пляжные зонты, кабинки для переодевания, спасательные вышки, скамейки. На обустроенных территориях установлены урны, что позволит собирать мусор и своевременно его вывозить.

«Мы постарались сделать все для комфортного отдыха людей. Надеюсь, что это позволит жителям проводить досуг более цивилизованно», — сказал министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов.

Директор Фонда развития Тульской области «Перспектива» Юлия Федосеева отметила, что бюджетные средства на проведение работ не тратились — в общей сложности силами фонда было оборудовано четыре пляжные зоны в районах области и четыре зоны массового отдыха.

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Городское благоустройство
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