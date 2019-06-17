В Хорватии обсудили подходы к природопользованию в Советском Союзе

Тюмень, , 09:19 — REGNUM Исследовательские направления в области экологической истории и истории науки и техники обсудили участники одной из секций ежегодной летней конференции Американской ассоциации славянских и восточно-европейских исследований (ASEEES) в Хорватии. Об этом 17 июня пресс-служба Тюменского государственного университета (ТюмГУ).

Дискуссия прошла в рамках секции «Природа как поле битвы: советские научно-технические проекты с экологической точки зрения». Её председателем выступил заведующий кафедрой отечественной истории ТюмГУ Александр Сорокин.

«Сосредоточив внимание как на Советском Союзе, так и на глобальном уровне, наша группа пыталась рассмотреть историю окружающей среды не столько с позиции исследования использования природы (история природопользования), сколько с постоянного (ре) воображения природы в современном социальном и технологическом развитии», — отметил Сорокин.

По словам историков, плановая экономика и создание «нового человека» породили специфический социалистический продуктивистский дискурс, в котором природа стала местом культурной войны, местом, которое нужно завоевать и переделать. Но уже в позднем социализме «новый человек», вооруженный наукой, не только переделывал природу, но и понимал, что является ее частью. В работе секции приняли участие европейские исследователи, занимающиеся изучением экологической истории и историей России.

Отмечается, что участие сотрудников ТюмГУ в конференции ASEEES осуществлялось в рамках реализации гранта РФФИ «Развитие Западной Сибири в XIX — начале XXI вв.: социально-экологические аспекты», который реализуется совместно с Центром исследований России, Кавказа и Центральной Европы Высшей школы социальных наук Парижа.

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