Понедельник, 17 Июня 2019 года
09:19:56 МСК

В Хорватии обсудили подходы к природопользованию в Советском Союзе

Общество

«Новый человек» не только переделывал природу, но и понимал, что является ее частью, отмечают исследователи

Тюмень, 17 июня 2019, 09:19 — REGNUM  Исследовательские направления в области экологической истории и истории науки и техники обсудили участники одной из секций ежегодной летней конференции Американской ассоциации славянских и восточно-европейских исследований (ASEEES) в Хорватии. Об этом 17 июня пресс-служба Тюменского государственного университета (ТюмГУ).

Дискуссия прошла в рамках секции «Природа как поле битвы: советские научно-технические проекты с экологической точки зрения». Её председателем выступил заведующий кафедрой отечественной истории ТюмГУ Александр Сорокин.

«Сосредоточив внимание как на Советском Союзе, так и на глобальном уровне, наша группа пыталась рассмотреть историю окружающей среды не столько с позиции исследования использования природы (история природопользования), сколько с постоянного (ре) воображения природы в современном социальном и технологическом развитии», — отметил Сорокин.

По словам историков, плановая экономика и создание «нового человека» породили специфический социалистический продуктивистский дискурс, в котором природа стала местом культурной войны, местом, которое нужно завоевать и переделать. Но уже в позднем социализме «новый человек», вооруженный наукой, не только переделывал природу, но и понимал, что является ее частью. В работе секции приняли участие европейские исследователи, занимающиеся изучением экологической истории и историей России.

Отмечается, что участие сотрудников ТюмГУ в конференции ASEEES осуществлялось в рамках реализации гранта РФФИ «Развитие Западной Сибири в XIX — начале XXI вв.: социально-экологические аспекты», который реализуется совместно с Центром исследований России, Кавказа и Центральной Европы Высшей школы социальных наук Парижа.

Читайте также: Учёные реконструируют экологическую историю Западной Сибири

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Научные исследования
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить