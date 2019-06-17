Более 3,65 млн китайцев получили образование за рубежом и вернулись домой

Пекин, , 09:17 — REGNUM В общей сложности более 3,65 млн китайцев вернулись на родину для того, чтобы делать карьеру после обучения в зарубежных вузах за последние 40 лет, сообщает 16 июня агентство Синьхуа.

С момента начала реформ открытости в 1978 году и до 2018 года более 3,65 млн граждан Китая, поучивших образование в иностранных вузах, вернулись на родину. Только в 2018 году этот показатель составил 519 400 человек, говорится в статистическом докладе «Человеческие ресурсы Китая и общественная безопасность — 2018», который был выпущен Министерством человеческих ресурсов и общественной безопасности КНР.

При этом, исследование не затрагивало специальные административные районы Китая Гонконг и Макао, а также Тайвань, говорится в докладе. При этом, по данным на 2016 год общее количество китайских студентов, обучавшихся за рубежом достигло 4,58 млн человек. Стало быть, не все из них вернулись в Китай после получения образования.

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