Системы распознавания лиц в КНР помогли найти 6,5 тыс. пропавших без вести

Пекин, , 09:08 — REGNUM Технология распознавания лиц помогает искать пропавших людей по всему Китаю, сообщили в Министерстве гражданской администрации КНР, передает агентство Синьхуа.

В 2018 году в Китае начали работу сервисы системы распознавания лиц, которые осуществили 201 198 операций за прошедший год, идентифицировав 6493 пропавших без вести человек, сообщили в ведомстве.

Министерство также сотрудничает с новостными приложениями для смартфонов, через которые отправляются сообщения о пропавших людях и информация о них. Сведения о 38 889 пропавших людях была отправлена с 2016 года, что помогло найти 7 456 человек.

В Китае по официальным данным имеется 34 805 бездомных, живущих в приютах и прочих социальных институтах для бездомных, если верить данным на май 2019 года. Это почти на 30% меньше, чем на конец апреля 2017 года.