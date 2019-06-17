В Баташевском саду Тулы прошел субботник

Тула, , 09:05 — REGNUM Субботник состоялся в Баташевском саду Тулы 15 июня, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области. Субботник провели по поручению губернатора Алексея Дюмина. В общей сложности на субботник вышли более 400 человек — коллективы предприятий, члены экологических организаций, волонтеры, местные жители. Участники акции скосили траву, собрали мусор, убрали сухостой, старые ветки.

«Губернатор Алексей Дюмин принял принципиальное решение о закреплении территории сада за областным учреждением «Тульские парки». Сейчас проводятся необходимые юридические мероприятия. Уже в этом году в Баташевском саду, площадь которого составляет порядка 26 га, запланированы масштабные работы по благоустройству. Будут установлены скамейки, урны, малые архитектурные формы, организована система навигации, обустроены велодорожки, спортивные площадки, площадки для выгула собак. Развитие территории будет проходить планомерно и в последующие годы», — рассказал заместитель министра природных ресурсов и экологии Тульской области Андрей Журавлев.

Отметим, что ранее на территории парка Ассоциация «Северный десант» установила современную спортплощадку. В день субботника благодаря «Северному десанту» на площадке состоялись показательные выступления лучших представителей воркаута, входящих в ТОП-5 России. Кроме того, участники субботника могли попробовать гречневую кашу, пироги с чаем на полевой кухне. Для детей провели анимационную программу.