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Экс-начальник железнодорожной станции в Казахстане оштрафован на $49 тыс

Общество

В случае неуплаты штрафа наказание будет заменено на лишение свободы

Нур-Султан, 17 июня 2019, 09:06 — REGNUM  Кокчетавский городской суд признал виновным бывшего начальника станции «Кокчетав» Акмолинского отделения железной дороги, грузовых перевозок АО «Казахстанские железные дороги» в получении взяток. Об этом сообщили в антикоррупционной службе Казахстана.

Бывший начальник станции приговорен к штрафу в размере 18,7 млн тенге ($48,7 тыс.). В случае неуплаты штрафа наказание будет заменено на лишение свободы. Осужденный также пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.

В суде признали, что бывший начальник получал взятки на системной основе от предпринимателей за ускоренное отправление вагонов, а также злоупотреблял должностными полномочиями, уменьшая задолженность за простой вагонов.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая Талды-Курганский городской суд Алма-Атинской области Казахстана признал виновным бывшего начальника департамента по чрезвычайным ситуациям МВД республики в получении взяток и приговорил его к штрафу в 10,5 млн тенге ($27,6 тыс.)

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