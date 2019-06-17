ТОГУ представил системы для мониторинга подводных и земных поверхностей

Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 09:03 — REGNUM Геоинформационные системы, позволяющие проводить комплексный мониторинг подводных и земных поверхностей, представили специалисты Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ) на Общероссийском конгрессе «Наука — инженер — промышленность» в Комсомольске-на-Амуре. Об этом 17 июня сообщает пресс-служба вуза.

Особое внимание посетителей конгресса — представителей министерств Хабаровского края, бизнес-сообщества, организаций образования — привлекли два экспоната, представленных ТОГУ. Это — компактный автоматизированный надводный робот «Сонобот» и стереографическая станция системы космического мониторинга.

Отмечается, что совместное использование данных, полученных при помощи этих геоинформационных систем, позволяет проводить комплексный мониторинг подводных и земных поверхностей. Возможности систем могут широко использоваться в различных отраслях: рыбном хозяйстве, экологии, лесном хозяйстве и других.

Также в экспозиции ТОГУ были представлены разработки и достижения преподавателей и студентов вуза: наработки в сфере «умных городов», информационные технологии и телекоммуникации: система экстренной аварийной связи с использованием альтернативных источников электроэнергии, реализованная на автодороге «Лидога — Ванино» и другие; система автоматизированного составления протокола ДТП; разработки в области транспортной инженерии и проектирования: программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, комплексные схемы организации дорожного движения и движения общественного транспорта; системы мониторинга земной поверхности: системы экологического мониторинга, мониторинга рыболовства, полигонов твердых бытовых отходов; разработки в сфере строительной инженерии и проектирования.

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