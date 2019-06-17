Ливни не утихают на юге Китая. Метеорологи предупреждают о паводках

Пекин, , 08:55 — REGNUM Китайские метеорологи объявили «синий» уровень погодной опасности с ливнями, которые обрушились на ряд регионов страны 16 июня, сообщает агентство Синьхуа.

С 16 по 17 июня мощные ливни накроют части провинций Хубэй, Хунань, Гуйчжоу, Юньнань и Гуанси-Чжуанского автономного района, сообщили в Национальном метеорологическом центре.

В некоторых центральных и южных регионах ожидаются мощные ливни с суточным объемом осадков до 160 мм. Особенно это актуально для Хубэй, Гуйчжоу и Гунаси. Метеорологи рекомендуют властям подготовиться к возможных последствиям вроде наводнений и паводков, а местным жителям — свести к минимуму уличную активность.

Как сообщало ИА REGNUM, от природных катаклизмов в мае текущего года по всему Китаю пострадали почти 10 млн человек, включая 43 погибших и четверых пропавших без вести.

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