Понедельник, 17 Июня 2019 года
08:57:29 МСК

Ливни не утихают на юге Китая. Метеорологи предупреждают о паводках

Общество

Объявлен «синий» уровень погодной опасности

Пекин, 17 июня 2019, 08:55 — REGNUM  Китайские метеорологи объявили «синий» уровень погодной опасности с ливнями, которые обрушились на ряд регионов страны 16 июня, сообщает агентство Синьхуа.

С 16 по 17 июня мощные ливни накроют части провинций Хубэй, Хунань, Гуйчжоу, Юньнань и Гуанси-Чжуанского автономного района, сообщили в Национальном метеорологическом центре.

В некоторых центральных и южных регионах ожидаются мощные ливни с суточным объемом осадков до 160 мм. Особенно это актуально для Хубэй, Гуйчжоу и Гунаси. Метеорологи рекомендуют властям подготовиться к возможных последствиям вроде наводнений и паводков, а местным жителям — свести к минимуму уличную активность.

Как сообщало ИА REGNUM, от природных катаклизмов в мае текущего года по всему Китаю пострадали почти 10 млн человек, включая 43 погибших и четверых пропавших без вести.

Читайте ранее в этом сюжете: В Китае из-за катаклизмов за май текущего года пострадали 10 млн человек

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Сильные ливни и их последствия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить