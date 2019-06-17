После драки в пензенском селе власти пытаются «стабилизировать ситуацию»

Пенза, , 08:51 — REGNUM Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров провёл в Пензе совещание по урегулированию ситуации в селе Чемодановка. Он заявил, что понимает жителей, и подчеркнул, что задача властей и правоохранителей — обеспечить «выяснение причин с целью недопущения подобных случаев в будущем», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе полпреда. Кроме того, 17−18 июня жителей Чемодановки будут принимать работники прокуратуры.

По словам Игоря Комарова, необходимо провести «компетентное и бескомпромиссное» расследование причин и обстоятельств происшествия, «максимально быстро стабилизировать ситуацию».

"Я понимаю людей, которые живут в Чемодановке. Задача органов власти и правоохранительного блока области — обеспечить спокойную жизнь граждан, решение проблем, выяснение причин с целью недопущения подобных случаев в будущем», — сказал приволжский полпред, поручив губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву ежедневно докладывать о расследовании уголовного дела и мерах по обеспечению общественной безопасности.

Также главе региона было поручено разработать дорожную карту по улучшению социально-экономической ситуации в селе Чемодановка «на ближайшую перспективу с указанием ответственных лиц и источников финансирования». Иван Белозерцев сообщил, что в рамках созданного штаба органы власти и правоохранители ориентированы на обеспечение легитимности расследования уголовного дела. По его словам, семье погибшего «уже оказываем поддержку».

17−18 июня в Чемодановке во время приема в прокуратуре РФ граждане смогут обозначить основные проблемные вопросы. В том числе будет проведена проверка деятельности органов власти в этом населённом пункте.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером 13 июня между жителями села Чемодановка произошел конфликт. По данным следствия, в ходе драки пострадали пять человек, один из них умер в больнице вечером 14 июня. Отмечалось, что конфликт удалось приостановить только после того, как приехал наряд ОМОН. Зачинщики конфликта, со слов очевидцев, уходя от правоохранителей, крушили всё на своем пути — окна, автомобили, заборы. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).