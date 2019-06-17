Китай значительно увеличит количество пассажирских поездов на летний период

Пекин, , 08:47 — REGNUM Китай с 10 июля текущего года запустит дополнительные парты пассажирских и грузовых поездов, чтобы ответить на возросший спрос на железнодорожные перевозки в летний период, сообщает 17 июня агентство Синьхуа.

В результате около 260 тыс. пассажирских мест в день будет добавлено. Новые скоростные поезда будут запущены в эксплуатацию, а ряд станций будут расширены, модернизированы оптимизированы под возросший пассажиропоток.

Количество станций скоростных поездов, соединяющих материковую часть Китая с Гонконгом будет увеличено до 58. Пассажиры теперь будут иметь возможность проехать от станции Байяндяно в новом районе Сюнань напрямую до Гонконга скоростным поездом.

Время поездки между некоторыми городами также сократиться. Например, потребуется на один час и сорок две минуты меньше, чтобы поехать из Куньмина до Гуанчжоу, и почти на 25 минут меньше, чтобы добраться из Хами до Урумчи.

Как сообщало ИА REGNUM, за три года Китай нарастил объём грузоперевозок через Синьцзян-Уйгурский автономный район до 2,2 тыс. поездок.

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