В Иркутске представили коллекцию из минералов в форме яиц

Иркутск, , 08:45 — REGNUM Экспозицию, состоящую из более чем 100 изделий — минералов и горных пород в форме яйца, представили организаторы выставки «В поисках гармонии» в Минералогическом музее имени А. В. Сидорова Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ). Об этом 17 июня сообщает пресс-служба вуза.

Выставка дала старт проекту «Коллекционеры Иркутска», инициированному управлением по дополнительному образованию университета. Экспозицию минералов предоставил геолог и предприниматель Александр Смирнов.

Как отметил заместитель начальника управления Евгений Гурков, проект «Коллекционеры Иркутска» представляет собой серию выставок ювелирных изделий и предметов искусства, так или иначе относящихся к минералогии. Они носят культурно-просветительский характер и призваны популяризовать работу ювелиров и геологов. Партнерами проекта, рассчитанного на полгода, являются частные коллекционеры и музеи столицы Приангарья.

По словам автора коллекции, её история уходит в начало 1990-х годов. Тогда один из знакомых молодого бизнесмена заказал агатовое яйцо. Совершенная форма настолько привлекла Александра, что он начал сам собирать подобные изделия.

Большая часть яиц создана в компании «Байкальские самоцветы», некоторые приобретены во время зарубежных командировок. Всего коллекция иркутянина насчитывает 270 яиц, 110 из которых он представил в ИРНИТУ. Вуз стал четвертой экспозиционной площадкой коллекционера.