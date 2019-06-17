В Москве смонтируют оригинальные летние сады

Москва, , 08:18 — REGNUM В Москве установят пять оригинальных летних садов. Монтаж садов по проектам финалистов международного конкурса ландшафтного дизайна «Цветочный джем» пройдет с 17 по 19 июня, сообщается на портале столичного градоначальника.

Авторы необычных сооружений из цветов, растений и деревьев — дизайнеры из Италии, Китая, Уругвая и Финляндии. В основе садов — модульные конструкции разных геометрических форм и размеров.

Сад «Круг» появится на Красной Пресне. «Удивительный сад» и «Топографические цветочные истории» соорудят в парке искусств «Музеон».

На улице Рождественке возведут сад «Гармония диагоналей», а на ВДНХ смонтируют сад «Универсальный ритм».

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве идёт строительство летних садов финалистов международного конкурса городского ландшафтного дизайна «Цветочный джем». Всего столицу украсят 42 летних сада.

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