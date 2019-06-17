Картина Поля Гогена продана на аукционе во Франции за 80 000 евро — СМИ

Париж, , 08:22 — REGNUM Первая картина известного французского художника Поля Гогена, выполненная в 17 лет, была продана на аукционе за 80 000 евро, сообщает Le Figaro.

Работа, написанная акварелью 2 июля 1865 года, была продана на аукционе французскому бизнесмену, проживающему в Швейцарии. На картине Поля Гогена изображено швейцарское шале на краю водоема.

«Это первая известная работа Гогена», — заявил ведущий аукциона Омерик Руйак.

Издание отмечает, что картина шириной 39,5 см и высотой 25 см была создана под руководством Чарльза Пенси, профессора императорской высшей школы в Орлеане.

«Этот рисунок интересен тем, что дополняет тезис о том, что Гоген будет художником-самоучкой», — добавил ведущий аукциона.

Аукцион прошел в замке в стиле XVIII века Chateau D'Artigny, расположенном в самом центре долины Луары во Франции 16 июня.