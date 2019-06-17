Геймдизайнер Хидео Кодзима оказался настоящим трудоголиком

Токио, , 08:08 — REGNUM Японский геймдизайнер Хидео Кодзима объяснил геймерам, почему во всех его проектах они видят надпись «Игра Хидео Кодзимы». Об этом 16 июня сообщил портал PlayStation LifeStyle.

На своей странице в Twitter Кодзима рассказал, что 33 года назад, когда он только начал свою профессиональную деятельность, команда игрового проекта формировались из 5−6 человек, и уже тогда он полноценно участвовал во всех этапах разработки игры. Впоследствии ему также пришлось решать бизнес-задачи, заниматься работой продюсера и маркетолога.

Геймдизайнер отметил, что впоследствии, даже когда численность его команды выросла и задачи были разделены, его стиль работы не поменялся и он до сих пор участвует в качестве исполнителя во всех этапах реализации проекта и руководит всей работой.

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Напомним, будущая игра Хидео Кодзимы получила название Death Stranding. Ожидается, что её релиз состоится 8 ноября 2019 года. В проекте приняли участие актёры Норман Ридус и Мадс Миккельсен.

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