Центры «Мои документы» проведут для москвичей бесплатные мастер-классы

Москва, , 08:00 — REGNUM В Москве центры государственных услуг «Мои документы» проведут для москвичей бесплатные семинары и мастер-классы, сообщается на портале столичного градоначальника.

Мероприятия пройдут с 17 по 19 июня в более чем 10 офисах «Мои документы» в различных административных округах Москвы. Горожанам расскажут обо всех электронных услугах и ответят на интересующие вопросы.

Все желающие смогут пройти курс по повышению компьютерной грамотности, сделать изделие из керамики своими руками, узнать, как посадить кедр, и др.

Для участия в некоторых мастер-классах требуется предварительная регистрация.

Подробнее: МФЦ изменили порядок оплаты госуслуг

Как сообщало ИА REGNUM, с 10 июня 2019 года в России изменён порядок оплаты государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах (МФЦ).

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