СВФУ представил проекты Арктического центра на выставке в Харбине

Якутск, , 07:57 — REGNUM Делегация Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) принимает участие в российском павильоне VI Российско-Китайского ЭКСПО — ежегодной международной выставки, сообщает 17 июня пресс-служба вуза.

Университет представлен проектами Арктического инновационного центра СВФУ на стенде «Образование и инновации». Мероприятие проходит в городе Харбине с 15 по 19 июня. В этом году Якутия определена главным региональным партнером Российско-китайского ЭКСПО с российской стороны, отметили в Институте Востока СВФУ.

«Павильон республики — один из самых крупных на выставке, занимает площадь 400 квадратных метров. Экспозиция СВФУ пользуется большим интересом у посетителей. Аудитория выставки активно интересуется как вопросами поступления, так и возможностями сотрудничества в конкретных отдельно взятых областях», — сообщил директор Института Востока СВФУ Нюргун Максимов.

Он отметил, что помимо работы на стенде СВФУ делегации удалось дать в прямом эфире интервью для радиостанции провинции Хэйлунцзян.

«Мы рассказали о работе вуза, программах обучения и инновационной деятельности. От имени якутского регионального отделения Общества российско-китайской дружбы мы приняли участие в переговорах и церемонии подписания соглашения между якутской компанией «HAYA» LLC. и Хэйлунцзянской строительной корпорацией», — поделился руководитель подразделения.

Российско-китайская выставка проводится под девизом «Межрегиональное сотрудничество Китая и России: возможности, потенциал и будущее». Территория выставки составляет более 86 тысяч квадратных метров, где разместились стенды свыше 1760 компаний из 74 стран и регионов. Россия представлена 137 предприятиями из 18 субъектов федерации, которые выставили товары и услуги на общей площади 3 260 квадратных метров.