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Новый вид госуслуг: виджет с результатами ГИА и ЕГЭ

Общество

Результаты экзаменов будут автоматически отображаться в личном кабинете пользователя

Москва, 17 июня 2019, 07:45 — REGNUM  На портале mos.ru появился новый вид госусгуг — виджет «Государственная итоговая аттестация» (ГИА), сообщается на портале столичного градоначальника.

Новая услуга-онлайн поможет школьникам и их родителям оперативно получать информацию о результатах экзаменов ГИА (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ). Для этого нужно зарегистрироваться и получить доступ к новой услуге.

Результаты экзаменов будут автоматически отображаться в личном кабинете пользователя. Виджет избавляет от необходимости постоянно проверять портал для того, чтобы узнать результаты ГИА.

Подробнее: На портале госуслуг новый сервис: апелляция на результаты ГИА и ЕГЭ

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая 2019 года на портале госуслуг в Москве появилась новая онлайн-услуга — «Подача апелляции на результаты ГИА (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ)».

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