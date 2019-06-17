Эдуард Бабков официально стал главным приставом Новосибирской области

Новосибирск, , 07:45 — REGNUM У управления Федеральной службы судебных приставов России по Новосибирской области новый руководитель — на должность главного судебного пристава региона назначен Эдуард Бабков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Новый руководитель ведомства официально был представлен в конце прошлой недели — 14 июня 2019 года в Новосибирске с рабочей поездкой побывал заместитель директора ФССП России Денис Фирстов. Он и представил Эдуарда Бабкова полномочному представителю президента России в Сибирском федеральном округе Сергею Меняйло и губернатору области Андрею Травникову.

«В ходе проведенных встреч были затронуты наиболее актуальные вопросы и приоритетные векторы развития деятельности службы», — уточнили ИА REGNUM в УФССП РФ по региону.

Согласно официальным данным, Эдуард Бабков в органах юстиции с 1999 года — он начал свой путь с должности судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов Главного управления юстиции Алтайского края. Уже через 4 года Эдуард Витальевич стал заместителем начальника отдела организации исполнительного производства УФССП России по Алтайскому краю. После чего стал начальником отдела. В марте 2015 года Бабков был назначен заместителем руководителя УФССП России по Новосибирской области. А с декабря 2018 года исполнял обязанности руководителя ведомства.

Эдуард Бабков награждён медалями «За вклад в развитие Федеральной службы судебных приставов», «За заслуги», «За службу» 3 и 2 степеней.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года стало известно, что в управлении Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области сменился руководитель — с сайта ведомства исчезла информация о Виталии Эрлере, а вместо неё появилось сообщение о том, что Эдуард Бабков является и. о. руководителя управления.

Эрлер был отправлен в отставку 27 декабря. Причины увольнения в управлении ФССП по Новосибирской области назвать отказались.

Но как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2017 году сын Виталия Эрлера был задержан по подозрению в распространении наркотиков. Суд приговорил его к девяти годам колонии строгого режима за покушение на сбыт наркотиков.

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