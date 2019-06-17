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На востоке Китая раскрыта контрабанда 1,28 тонн сушеных морских коньков

Общество

Морские коньки находятся под защитой Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения

На востоке Китая раскрыта контрабанда 1,28 тонн сушеных морских коньков
Иллюстрация: Customs.gov.cn
Китайские таможенники осматривают груз

Циндао, Китай, 17 июня 2019, 07:33 — REGNUM  Таможня китайского портового города Циндао в провинции Шаньдун на востоке страны изъяла 1,28 тонн контрабандных сушеных морских коньков, сообщает 15 июня агентство Синьхуа.

В апреле таможня получила наводку о том, что местная торговая компания занимается контрабандой сушеных морских коньков, а также прячет их в конских шкурах, отгружаемых контейнерами из Перу.

Таможня инициировала сразу две инспекции в апреле и в мае текущего года, благодаря которым было конфисковано почти полмиллиона сушеных морских коньков. Двое подозреваемых было арестовано. Расследование продолжается.

Отметим, что морские коньки находятся под защитой Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения, что означает, что для их экспорта требуется особое разрешение.

Напомним, что на северо-востоке Китая в провинции Цзилинь было изъято 1,13 кг изделий из слоновой кости в контрабандной посылке.

Читайте ранее в этом сюжете: На северо-востоке Китая изъята посылка с контрабандной слоновой костью

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Контрабанда и борьба с ней
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