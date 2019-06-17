Якутяне, заплатившие за так и не построенные дома, вышли на митинг

Якутск, , 07:41 — REGNUM В Якутске обманутые дольщики и пайщики, вложившие деньги в так и не построенные дома, вышли на митинг с плакатами «SOS! Нам негде жить», «Власть, прими меры!», «Мы ждём перемен», «Обманутый гражданин — позор страны», «Восстановите права обманутых!». Люди требуют, чтобы представители власти помогли им решить жилищный вопрос, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Организовало акцию протеста движение «Союз дольщиков, вкладчиков и пайщиков Якутии». На мероприятие пришли в том числе люди, на которых не распространяется действие закона о защите прав обманутых дольщиков, но фактически они являются пострадавшими, так как заплатили за жильё, которое так и не было построено.

По словам организатора митинга Айгуль Смагуловой, число пострадавших от деятельности жилищно-строительных кооперативов достигло 3 тыс. человек, пишет ИА SakhaDay. Это те, кто в том числе вступал в разное время в жилищно-строительные кооперативы или заключал договоры на строительство жилья с предприятиями. В реестр обманутых дольщиков эти люди не попадают.

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«Мы вынуждены ходить по кругу: МВД, прокуратура, УБЭП. Просим властей прислушаться к нам. Признать наш реестр, помочь решить нашу проблему, призвать к ответу руководителей кооперативов и предприятий, которые нас обманули», — призывают люди.

«Больше всего пострадали селяне, так как подобные жилищно-строительные кооперативы как спрут охватили всю республику, — рассказала Айгуль Смагулова. — У них очень развита филиальная сеть. Понятно, что сельские жители не могли по многим параметрам получить банковские кредиты, и были вынуждены обращаться в подобные кооперативы, так как там требуется меньше справок, но выше %. Жители вкладывались в подобные кооперативы на свой страх и риск от бедности. Подчеркну, что кооперативы не являются пирамидами, тот же ЯРКО работал более 10 лет. Сейчас многие из них находятся в стадии ликвидации».

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году люди, заплатившие за недвижимость так и не дождавшиеся, когда её построят, объединились в некоммерческую организацию обманутых дольщиков с целью отстаивать свои права. Якутяне были намерены в том числе взаимодействовать с межведомственной правительственной рабочей комиссией, созданной для решения проблем обманутых дольщиков. Пока люди добились только того, что их стали выслушивать, и рады уже этому. Кроме того, дольщики получили обещания от властей разработать дорожные карты по достройке домов, в которые они вложили деньги.