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Более 1300 пар в Москве приурочили свадьбы ко Дню семьи

Общество

Торжественные церемонии бракосочетания пройдут 5 июля и 6 июля

Москва, 17 июня 2019, 07:32 — REGNUM  В Москве ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, приурочили свадьбы более 1300 пар молодоженов, сообщается на портале столичного градоначальника.

В 2019 году этот праздник приходится на понедельник, ЗАГСы не работают. Поэтому торжественные церемонии бракосочетания пройдут в пятницу, 5 июля, и в субботу, 6 июля.

С 2013 года с почитания православных святых Петра и Февронии в Москве зарегистрировали браки более 3 тыс. пар.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве открылись 20 новых необычных площадок для регистрации брака в самых красивых местах столицы. Торжественную церемонию проводят сотрудники ЗАГС.

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