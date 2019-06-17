Более 1300 пар в Москве приурочили свадьбы ко Дню семьи

Москва, , 07:32 — REGNUM В Москве ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, приурочили свадьбы более 1300 пар молодоженов, сообщается на портале столичного градоначальника.

В 2019 году этот праздник приходится на понедельник, ЗАГСы не работают. Поэтому торжественные церемонии бракосочетания пройдут в пятницу, 5 июля, и в субботу, 6 июля.

С 2013 года с почитания православных святых Петра и Февронии в Москве зарегистрировали браки более 3 тыс. пар.

Читайте также: В Москве откроют 20 оригинальных площадок для свадеб

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве открылись 20 новых необычных площадок для регистрации брака в самых красивых местах столицы. Торжественную церемонию проводят сотрудники ЗАГС.

Читайте также: Патриарх Кирилл приедет в Муром на День семьи, любви и верности