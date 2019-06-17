Названа средняя сумма задолженности жителей Южной Кореи по кредитным картам

Сеул, , 07:36 — REGNUM Средняя сумма задолженности по кредитным картам на одного человека в Южной Корее составила 2,7 млн вон (~$2277). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

Согласно опубликованным данным, по состоянию на конец 2018 года сумма просроченной задолженности по кредитной карте увеличилась на 13,2%, до 2,7 млн вон (~$2277).

В частности, в декабре 2018 года сумма просроченной задолженности 382 тыс. человек составляла 1 трлн вон (~$843 млн).

Согласно опубликованным данным, средняя сумма задолженности на одного мужчину на 800 тыс. вон (~$675) больше, чем средняя сумма задолженности женщины (2,2 млн вон, ~$1855)

Кроме того, самая большая сумма задолженности наблюдается у жителей южнокорейского города Пусан (2,9 млн вон, ~$2445), затем у жителей города Сеула (2,8 млн вон, ~$2361) и жителей Инчхона (2,75 млн, ~$2319).

По состоянию на декабрь 2018 года, задолженность по кредитным картам имели 382 тыс. человек, что на 19 тыс. человек больше, чем годом ранее.

Известно, что наибольшее число должников было в возрасте от 40 лет (104 тыс. человек), затем в возрасте от 30 лет (92 тыс. человек), в возрасте от 50 лет (82 тыс. человек), в возрасте от 20 лет (56 тыс. человек), в возрасте от 60 лет (35 тыс. человек).

В 2018 году общая сумма задолженности по кредитным картам составила 655,2 трлн вон (~$552,53 млрд) или 17,1 млн вон (~$14 420) на одного человека, что на 7,5% больше, чем в 2017 году.

По регионам наибольшая сумма просроченной задолженности наблюдалась у жителей города Седжон — 21,1 млн вон (~$17 793), затем у жителей Чеджу — 18,9 млн вон (~$15 938), у жителей Сеула — 18,7 млн вон (~$15 769).