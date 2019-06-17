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Новосибирскую студентку отчислили из медвуза после скандальных скриншотов

Общество

В социальных сетях ранее появились скриншоты из Twitter студентки медицинского университета, в которых она резко высказывалась в адрес преподавателей и пациентов

Новосибирск, 17 июня 2019, 07:26 — REGNUM  Новосибирскую студентку, которая ранее в Twitter резко высказывалась в адрес преподавателей и пациентов, отчислили из медицинского университета.

«Приказ подписан несколько дней назад», — рассказал «НГС Новостям» декан лечебного факультета НГМУ Александр Новиков.

Напомним, что ранее отец девушки, заведующий хирургическим отделением Каргатской ЦРБ Новосибирской области Вячеслав Лучинин, заявил, что решил уволиться после скандала.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в социальных сетях были обнародованы скриншоты из Twitter студентки медицинского университета, в которых она резко высказывалась в адрес преподавателей и пациентов.

«Жаба, 140 килограммов», «до утра копаться в её сале» — это цитаты со страницы девушки, скриншоты которых появились в популярных новосибирских пабликах в социальных сетях.

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