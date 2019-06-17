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Муниципальное общежитие в Кургане может рухнуть в любой момент

Общество

Там проживают более 120 семей

Курган, 17 июня 2019, 07:29 — REGNUM  Главу Кургана Андрея Потапова прокуратура обязала устранить угрозу для жизни и здоровья граждан, проживающих в общежитии, которое находится в доме № 62А по ул. Красномаячная. Здание находится в предаварийном состояние, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

В разрушающейся пятиэтажке живёт более 120 семей. Здание общежития находится на балансе МУП «Прометей». Прокурорской проверкой установлено, что техническое состояние строительных конструкций цокольной части этого жилого дома ограниченно-работоспособное. Кладка наружных стен местами находится в недопустимом, аварийном состоянии. Существует угроза дальнейшего обрушения кладки.

На момент проверки противоаварийные мероприятия не планировались и не проводились. Меры по устранению угрозы внезапного обрушения кладки здания приняты не были, ограждение территории с предупредительными знаками и надписями об опасной зоне в местах возможных обрушений не установлено.

Прокуратура внесла представление главе Кургана Андрею Потапову и МУП «Прометей» по устранению недостатков и угроз для жизни и здоровья проживающих в общежитии по ул. Красномаячная людей.

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