Муниципальное общежитие в Кургане может рухнуть в любой момент

Курган, , 07:29 — REGNUM Главу Кургана Андрея Потапова прокуратура обязала устранить угрозу для жизни и здоровья граждан, проживающих в общежитии, которое находится в доме № 62А по ул. Красномаячная. Здание находится в предаварийном состояние, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

В разрушающейся пятиэтажке живёт более 120 семей. Здание общежития находится на балансе МУП «Прометей». Прокурорской проверкой установлено, что техническое состояние строительных конструкций цокольной части этого жилого дома ограниченно-работоспособное. Кладка наружных стен местами находится в недопустимом, аварийном состоянии. Существует угроза дальнейшего обрушения кладки.

На момент проверки противоаварийные мероприятия не планировались и не проводились. Меры по устранению угрозы внезапного обрушения кладки здания приняты не были, ограждение территории с предупредительными знаками и надписями об опасной зоне в местах возможных обрушений не установлено.

Прокуратура внесла представление главе Кургана Андрею Потапову и МУП «Прометей» по устранению недостатков и угроз для жизни и здоровья проживающих в общежитии по ул. Красномаячная людей.