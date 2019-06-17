В Приамурье дети-сироты получили жильё после вмешательства прокурора

Благовещенск, , 07:26 — REGNUM Администрация города Тында в Приамурье только после вмешательства городского прокурора исполнила законодательство в отношении детей-сирот, не имеющих своего жилья, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Проверка в отношении пяти граждан, имеющих статус детей-сирот, проведённая Тындинской городской прокуратурой, выявила нарушения в исполнении законодательства в части обеспечения жильём детей-сирот. Выяснилось, что администрация города Тынды длительное время игнорировала исполнение данного законодательства, а семьи детей-сирот вынуждены были снимать квартиры на основании договоров коммерческого займа.

«В целях защиты жилищных прав заявителей Тындинский городской прокурор направил в суд исковые заявления о возложении на администрацию города обязанности обеспечить сирот жильём. Решениями суда требования прокурора полностью удовлетворены. Благодаря вмешательству прокуратуры в настоящее время молодые люди обеспечены благоустроенными жилыми помещениями по договорам найма специализированного жилого помещения», — сообщили в прокуратуре.

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Как сообщало ИА REGNUM, прокурор Хабаровского края Виталий Каплунов встречался с бездомными сиротами, которые проводили голодовку у стен правительства Хабаровского края. Как сообщили в надзорном ведомстве, правительство региона на протяжении нескольких лет нарушало права сирот на жильё. Возбуждено уголовное дело.