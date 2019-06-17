В соцсетях стартовала акция в поддержку протестующих Судана

Хартум, , 07:22 — REGNUM Пользователи социальных сетей по всему миру меняют аватары своих аккаунтов на синий цвет в знак солидарности с Суданом. Так они намереваются привлечь внимание к протестам в североафриканской стране, передает CNN Africa.

Акция в социальных сетях началась после того, как «Силы оперативной поддержки» Судана (RSF), предположительно, застрелили 26-летнего Мохамеда Хашима Маттара во время разгона демонстрации 3 июня.

Аватар во всех его аккаунтах в социальных сетях поменяли на синий, любимый цвет погибшего. Чтобы почтить смерть Маттара, его семья и друзья также поставили на аватар синий цвет.

Вскоре другие пользователи социальной сети стали делать так же не только в честь Маттара, но и других погибших во время восстания в Судане.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля военные Судана свергли президента страны Омара аль-Башира, который находился у власти в течение 30 лет. На его пост пришел переходный военный совет. Однако жители страны не прекратили забастовок, требуя перехода власти к гражданскому правительству.