Понедельник, 17 Июня 2019 года
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В китайском Гуанси задержаны 24 контрабандиста замороженных продуктов

Общество

Они успели ввезти в страну более 4 тыс. тонн замороженных продуктов и 2 тыс. упаковок сигарет на общую сумму 120 млн юаней ($17 млн)

Наньнин, Китай, 17 июня 2019, 07:15 — REGNUM  Таможня и полиция Гуанси-Чжуанского автономного района Китая раскрыли дело о контрабанде сигарет и замороженных продуктов питания, сообщает агентство Синьхуа.

В общей сложности было задержано 24 подозреваемых, которые успели ввезти в Китай контрабандой более 4 тыс. тонн замороженных продуктов и 2 тыс. упаковок сигарет на общую сумму 120 млн юаней ($17 млн), сообщили в таможне Наньнина.

Контрабандная продукция сначала доставлялась во Вьетнам по морю, а затем незаконно ввозилась в Китай через порты Бэйхай и Гуанси. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в провинции Юньнань на юго-западе Китая было задержано шесть грузовиков с контрабандным дурианом общим весом более 30 тонн. Фрукт ввозился в Китай из Вьетнама.

Читайте ранее в этом сюжете: На юго-западе Китая задержано шесть грузовиков с контрабандным дурианом

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Контрабанда и борьба с ней
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