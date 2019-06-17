В китайском Гуанси задержаны 24 контрабандиста замороженных продуктов

Наньнин, Китай, , 07:15 — REGNUM Таможня и полиция Гуанси-Чжуанского автономного района Китая раскрыли дело о контрабанде сигарет и замороженных продуктов питания, сообщает агентство Синьхуа.

В общей сложности было задержано 24 подозреваемых, которые успели ввезти в Китай контрабандой более 4 тыс. тонн замороженных продуктов и 2 тыс. упаковок сигарет на общую сумму 120 млн юаней ($17 млн), сообщили в таможне Наньнина.

Контрабандная продукция сначала доставлялась во Вьетнам по морю, а затем незаконно ввозилась в Китай через порты Бэйхай и Гуанси. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в провинции Юньнань на юго-западе Китая было задержано шесть грузовиков с контрабандным дурианом общим весом более 30 тонн. Фрукт ввозился в Китай из Вьетнама.

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