«Туалетная революция» в Китае выполнена на 47% за полтора года

Пекин, , 07:07 — REGNUM За последние полтора года в Китае было построено, отремонтировано или расширено более 30 тыс. общественных туалетов в туристических местах, сообщили в Министерстве культуры и туризма КНР, передает 16 июня агентство Синьхуа.

Таким образом, 47% всех туалетов, которые было запланировано построить или отремонтировать в рамках трехлетнего правительственного плана, были отремонтированы. В контексте бурного развития внутреннего туризма, Китай планирует построить или отремонтировать в общей сложности 64 тыс. туалетов в туристических местах в период с 2018 по 2020 годы.

Напомним, что общекитайская кампания «туалетной революции» стартовала в 2015 году. Ее целью является улучшение санитарно-гигиенической обстановки в туристических местах, а также улучшить количество туалетов для того, чтобы сделать туризм более комфортным.

Как сообщало ИА REGNUM, в китайском города Наньчан появились «умные туалеты», которые способны распознавать посетителей в лицо, а также автоматически выдавать достаточную норму туалетной бумаги.

Читайте ранее в этом сюжете: «Умные туалеты» на востоке Китая научились распознавать клиентов в лицо