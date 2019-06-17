В провинции Сычуань на юго-западе Китая раскрыта банда наркоторговцев

Чэнду, Китай, , 06:58 — REGNUM Полиция провинции Сычуань раскрыла трансграничную наркоторговую сеть, задержав 10 подозреваемых и изъяв около 50 кг метамфетамина, сообщает 17 июня агентство Синьхуа.

Мужчина по фамилии Ли привлек внимание полиции уезда Чжунцзян еще в октябре 2017 года. Оказалось, что он занимался перевозкой наркотиков из провинции Юньнань в провинцию Сычуань.

В апреле 2019 года полиция выяснила, что Ли собирается купить 60 кг наркотиков в Мьянме и перевезти их в Чжунцзян на продажу. Банда была задержана 6 апреля, у нее было изъято 60 кг психостимулятора «магу», состоящего из метамфетамина и кофеина. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее полиция провинции Юньнань задержала подозреваемого в перевозке наркотиков. В двери его внедорожника были зашиты наркотические вещества общим весом 26,2 кг.

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