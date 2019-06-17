На юго-западе Китая изъята партия наркотиков, зашитая в двери внедорожника

Куньмин, Китай, 17 июня 2019, 06:50 — REGNUM Полиция провинции Юньнань на юго-западе Китая задержала одного подозреваемого в перевозке наркотиков, изъяв у него 26,2 кг метамфетамина, сообщает 17 июня агентство Синьхуа.
Как стало известно, 2 июня полиция пограничного города Пуэр задержала водителя внедорожника во время очередной инспекции. У него было обнаружено 140 упаковок наркотиков, которые были вшиты в двери с двух сторон автомобиля. Расследование продолжается.
С начала текущего года власти Пуэра проводят круглосуточные инспекции по основным транспортным артериям города для недопущения ввоза наркотиков и вывоза запрещенных веществ из Китая.
Провинция Юньнань является форпостом Китая в борьбе с наркотиками, поскольку граничит с «золотым треугольником» наркоторговли, в который входят Таиланд, Мьянма и Лаос.
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