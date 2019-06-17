Инвесторы из Китая хотят построить завод по переработке сои в ЕАО

Биробиджан, , 06:59 — REGNUM Губернатор ЕАО Александр Левинталь сообщил о желании китайских инвесторов построить на территории области в ТОР «Амуро-Хинганский» завод по глубокой переработке сои, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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На проходящем в Харбине российско-китайском ЭКСПО зампред правительства РФ Максим Акимов заявил, что Россия обладает амбициозными планами по экспорту сои на рынок Китая. Он также указал на то, что Россия и КНР уже подписали документ по выходу на объём в 3,7 млн тонн по поставке сои и продуктов из неё на китайский рынок. Такой успех стал возможен из-за введения экономических санкций со стороны США в отношении импорта сои в Китай.

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Китайская компания Joybay Agricultural Holding планирует вложить 120 млн долларов США в строительство завода по глубокой переработке сои на территории Еврейской автономии, сообщает ТАСС.

«Инвесторы сейчас перекомпоновывают проект. Мы с ними обсудим вопросы про соеперерабатывающий завод. Потому что там площадка уже начала готовиться под него, и проектная документация была заказана. Поэтому надо его в течение двух лет построить и начать уже переработку сои», — сказал Александр Левинталь.

По словам губернатора, регион заинтересован в переработке сои на своей территории.

«Соепереработка нам обязательно нужна. Это производство масла, это шроты для кормовой базы животноводства и другая продукция. И тогда добавленная стоимость будет оставаться в России, занятость будет выше. И мы постараемся, наращивая объемы производства сои, перерабатывать её на нашей территории», — рассказал Левинталь.

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Как сообщало ИА REGNUM, более 41 тысячи тонн сои удалось собрать агрофирме «Партизан» в Приамурье. Большую часть урожая охотно купили предприниматели Поднебесной после того, как Китай предпринял ответные меры против торговых пошлин США и перестал закупать сою в штатах.