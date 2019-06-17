«Проект генплана — чудовищен»: казанцы — мэру и Минэкономразвития России

Казань, , 05:55 — REGNUM Протест жителей Казани после обнародования новой редакции генерального плана столицы республики вышел на новый виток. К жителям посёлков, по которым планировалось строительство автодорог, присоединились защитники лесопарка на улице Гаврилова, написавшие в Минэкономразвития России и мэру Казани Ильсуру Метшину открытое письмо с просьбой исключить застройку зелёной зоны и улиц пригородных посёлков из намеченных планов, а также в целом доработать генплан. Под обращением уже подписались свыше 1 тыс. человек, а в мэрию активисты подали 7 кг подписей в защиту лесопарка. Автор обращения называет проект застройки бесчеловечным и призывает до 28 июня подать замечания на него. Именно до этой даты их принимает Минэкономразвития РФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, принять новый вариант генплана Казани планировалось в 2018 году, тогда же возникли массовые протесты жителей пригородных посёлков, чьи дома попали в планы строительства транспортных магистралей. Горожане писали открытые обращения Владимиру Путину, записывали видео-обращения к прямой линии президента в 2018 году, и по части улиц удалось найти компромисс, но часть так и осталась под угрозой застройки. Генплан в 2018 году из-за необходимости доработки в связи с вступлением в силу ряда новых федеральных законов не приняли. До 28 июня 2019 года Минэкономразвития РФ принимает замечания по проекту генплана столицы Татарии.

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В соцсетях и на открытых площадках появилось обращение жительницы Казани, в котором она просит министерство и градоначальника отправить генплан на доработку, исключив любую застройку «зелёной зоны» между улицей Гаврилова и рекой Казанкой, исключив проектирование новых магистралей через посёлок Дербышки, а также эстакаду через железную дорогу, которая уничтожит недавно отремонтированную площадь с детской площадкой, сохранив «зону индивидуальной жилой застройки для жилых массивов Воскресенский, Калиновский, Первомайский, Старые Горки (без многоэтажного строительства в зеленой зоне)». В интересах жителей Новой Сосновки автор просит исключить зоны аварийной посадки в месте расположения жилых домов, а в интересах жителей посёлка Салмачи исключить проезд №69 из проектной документации ввиду невозможности трассировки по свободной от застройки территории, предусмотрев вынос коридора магистральных трубопроводов за пределы населённого пункта.

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«Этот проект бесчеловечен. Он предполагает строительство дорог и жилых комплексов на существующих домах и лесах. То есть дороги и высотки планируют строить там, где сейчас уже живут люди и краснокнижные животные и растения! В это сложно поверить, но это так!»— пишет автор, уточняя, что, не допустив принятия проекта генплана, можно «спасти лесопарк на Гаврилова и другие места в Казани, предназначенные этим проектом к уничтожению: Дербышки, Старые Горки, поселки Калиновский, Первомайский, Салмычи, Новая Сосновка и Воскресенский».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, борьбу против застройки парка на Гаврилова и берегов реки Казанки жители ведут не первый год.

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Петиция вызвала бурное обсуждение у горожан, они поддержали инициативу:

«ГенПлан просто пройдёт по головам жителей Казани», «Не разрушайте наши дома, не вырубайте наши леса, не трогайте наши водоёмы. Сохраните природу!», «Меня хотят оставить без дома, сделать бомжом»,"Прекратите уничтожать зеленые насаждения, не вами посаженные!», «Я против строительства на местах парков и лесов», «Хочется жить в красивом цветущем городе, а не каменных джунглях!», «Расширяйте город по краям. Казань надо сохранить, а не превращать в каменные джунгли».

А 11 июня в исполком администрации Казани активисты подали 7 кг документов, которые содержат почти 1,4 тыс. заявлений от жителей тех массивов, что не согласны со спорными планами застройки.