Угледобывающие компании Якутии обещали вкладывать деньги в экологичность

Якутск, , 05:36 — REGNUM «Якутуголь» пытается воспрепятствовать распространению пыли вокруг мест добычи угля, а «Колмар» обещает поставить очистные сооружения, чтобы перестать загрязнять реку Дежнёвка. Такие заявления руководство компаний сделало во время выездного совещания представителей минэкологии Якутии в Нерюнгринский район, где ведётся добыча угля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Читайте также: В Якутии загрязнены ещё три реки — предположительно, угольной пылью

От компаний требуют соблюдения требований по охране окружающей среды. В том числе это требование озвучили присутствовавшие на выездном мероприятии минэкологии жители посёлка Чульман: они пьют воду из реки, в которую впадает загрязняемая «Колмаром» река Дежнёвка. В ответ на претензии руководство компании приняло обязательство установить очистные сооружения, чтоб снизить загрязнение водоёма.

Главная проблема для жителей населённых пунктов возле компании «Якутуголь» является угольная пыль. Руководство компании утверждает, что уже принимает меры по пылеподавлению. Однако проблем загрязнённости реки Верхняя Нерюнгринка пока не решена, констатировали представители природоохранного ведомства Якутии: водоём очищен недостаточно хорошо, требуются дополнительные меры.

Читайте также: В Якутии считают, что компания «Колмар» загрязняет реки республики

Представителями минэкологии республики принято решение создать специальную комиссию, которая будет контролировать ход мероприятий по устранению нарушений требований охраны окружающей среды и снижению негативного воздействия на неё.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Якутии сняли видео, пытаясь доказать, что угледобывающая компания «Колмар» загрязняет реку Дежнёвка, которая впадает в реку Чульман. Люди набрали воду в банку до места впадения реки Дежнёвка в Чульман, и она оказалась чистой и прозрачной. После этого мужчины набрали воду в месте соединения рек, и она оказалась мутной и чёрной.

Если говорить о «Якутугле» то минэкологии ранее сообщало, что компания не обеспечивает экологическую безопасность в зоне воздействия своих объектов на должном уровне, а экологический менеджмент на предприятии не организован. Вокруг мест добычи скапливается угольная пыль, которая во время таяния льда попадает в реки республики.

Читайте также: «Якутуголь» обвинили в загрязнении рек Якутии