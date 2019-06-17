Для Дальнего Востока разрабатывается механизм целевого кредитования

Владивосток, , 04:13 — REGNUM Гарантийные фонды целевого кредитования могут появиться в России. Предполагается, что они на льготных условиях станут поручителями по кредитам для жителей ДФО, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики поступило соответствующее предложение Общественной палаты. Министерство поддержало инициативу, так как эксперты полагают, что подобная финансовая поддержка повысит привлекательность региона и поможет прекратить отток населения.

«Такая государственная поддержка поможет улучшить благосостояние дальневосточников и сократить отток населения из региона», — рассказал «Известиям» автор доклада, член Общественной палаты Леонид Шафиров.

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В предложении Общественной палаты отмечается, что по состоянию на апрель 2019 года задолженность жителей ДФО перед банками достигла 988,7 млрд рублей, доля просроченных кредитов превышает среднероссийскую и составляет 4,9%.

«Гарантийные фонды помогут не только сделать кредиты доступнее, они помогут их сделать «умнее». Предоставляя поручительства, сотрудники фондов будут оценивать проекты домохозяйств, на реализацию которых человек захочет получить деньги. Заемщикам будут помогать найти лучших кредиторов, поставщиков и подрядчиков, контролировать целевое использование заемных средств», — сообщил Леонид Шафиров.

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Решить проблему, как считают в Общественной палате, можно за счёт создания гарантийных фондов целевого кредитования. Условия, на которых люди будут с ними заключать сделки, окажутся более выгодными. В рамках таких договоренностей деньги предлагают выдавать под низкую процентную ставку и на больший срок. Это позволит сократить суммы регулярных платежей, которые заёмщики должны вносить в банки, отмечается в предложении.

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Как сообщало ИА REGNUM, Минфин РФ обнародовал данные о госдолге регионов России на 1 мая 2019 года. Суммарный долг субъектов Дальневосточного федерального округа несколько снизился по отношению к апрелю — с 209 млрд до 203,7 млрд рублей.