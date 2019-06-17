Глава Дагестана госпитализирован в Москву

Махачкала, , 02:07 — REGNUM В Москву на лечение отправлен глава Дагестана Владимир Васильев, сообщает 16 июня пресс-служба администрации главы и правительства республики.

Сообщается, что госпитализация потребовалась Васильеву в связи с диагнозом пневмония. На время его отсутствия обязанности по руководству субъектом федерации возложены на председателя правительства Дагестана Артема Здунова.

Напомним, 69-летний Владимир Васильев занимает должность главы республики с мая 2018 года. В настоящий момент он является самым старым руководителем субъекта РФ.