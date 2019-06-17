Понедельник, 17 Июня 2019 года
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Глава Дагестана госпитализирован в Москву

Общество

Его обязанности временно исполняет глава правительства республики

Махачкала, 17 июня 2019, 02:07 — REGNUM  В Москву на лечение отправлен глава Дагестана Владимир Васильев, сообщает 16 июня пресс-служба администрации главы и правительства республики.

Сообщается, что госпитализация потребовалась Васильеву в связи с диагнозом пневмония. На время его отсутствия обязанности по руководству субъектом федерации возложены на председателя правительства Дагестана Артема Здунова.

Напомним, 69-летний Владимир Васильев занимает должность главы республики с мая 2018 года. В настоящий момент он является самым старым руководителем субъекта РФ.

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