В России выявлены нарушения льготного отпуска лекарств – Росздравнадзор

Москва, , 01:51 — REGNUM Массовые нарушения при оформлении и отпуске льготных лекарственных средств были выявлены в ряде российских регионов, сообщается 15 июня в распространенном пресс-службой Минздрава России сообщении.

Как выяснилось в ходе проведенной Росздравнадзором проверки, в ряде субъектов РФ нуждающиеся в льготных лекарствах граждане РФ несвоевременно получали препараты по уже выданным рецептам (Адыгея, Алтай, Брянская область, Дагестан, Коми, Краснодарский край, Тверская область, Хакасия и Ярославская область). Выявлено также отсутствие контроля за определением потребности в лекарственных препаратах (Адыгея, Башкирия, Коми, Тверская и Самарская области, Хакасия и Чукотский АО).

В Адыгее, Чечне, Орловской, Самарской и Ярославской областях отмечены случаи, когда при наличии медицинских показаний пациентам отказывались выписывать льготный рецепт. В Ульяновской области почти половина выданных властями рецептов (40%) остаются необеспеченными.

Соответствующие проверки прошли в российских регионах в связи с обращениями граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин поручил правительству РФ в срок до 1 августа 2019 года разработать нормативные акты для создания единого реестра граждан, нуждающихся в лекарственных средствах.

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