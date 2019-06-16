Меган Маркл и принц Гарри показали фотографию сына

Лондон, , 23:18 — REGNUM В честь Дня отца герцог и герцогиня Сассекские Гарри и Меган Маркл обнародовали фотографию своего первенца Арчи, соответствующий снимок появился 16 июня на официальной странице членов королевской семьи в социальной сети Instagram.

Данная фотография стала первым изображением принца с открытыми глазами.

«Счастливого Дня отца! Желаем очень радостного первого Дня отца герцогу Сассекскому!» — гласит комментарий к снимку.

Напомним, первенец принца Гарри, сына наследника престола принца Чарльза, и бывшей актрисы Меган Маркл появился на свет 6 мая 2019 года, получив при рождении имя Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор.

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