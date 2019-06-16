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Более половины церквей Франции требуют ремонта — СМИ

Общество

«За неимением средств некоторые из них идут с молотка, превращаются в супермаркеты, клубы, гостиницы»

Париж, 16 июня 2019, 22:18 — REGNUM  Во Франции требуют реставрации более 20 тысяч церквей и часовен, об этом сообщается 13 июня газета «Культура».

По словам президента Обсерватории религиозного наследия Эдуара де Ламаза, более половины культовых учреждений Франции требуют серьезного ремонта.

«Во Франции 42 тысячи церквей и часовен, из которых больше половины нуждаются в ремонте. За неимением средств некоторые из них идут с молотка, превращаются в супермаркеты, клубы, гостиницы», — утверждает Эдуар де Ламаз.

Напомним, данное высказывание произошло на фоне восстановительных работ Собора Парижской Богоматери, на который, по мнению экспертов, было собрано больше денежных средств, чем это было необходимо. Многие французские специалисты предлагают часть собранных пожертвований направить на реставрационные работы других церквей и часовен.

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