Во Франции открылся Первый всемирный конгресс женщин-раввинов

Париж, , 21:52 — REGNUM Во Франции, в городе Труа, открылся Первый всемирный конгресс «Дочери Раши», посвященный роли женщины и лидерству в иудаизме, об этом сообщает 16 июня Международное французское радио RFI.

В работе конгресса принимают участие 85 человек, которые представляют интересы различных течений в иудаизме. Спикерами мероприятия выступают только женщины, из различных общественных сфер: раввины, преподаватели и специалисты.

«Речь вовсе не идет об обратно понятом сексизме или о противостоянии мужчин и женщин. Это попытка вместе поразмышлять об участии женщин в изучении священных текстов. В иудаизме лишь учеба, мудрость и знания являются источником власти», — отмечает одна из участниц конгресса Полин Бебе.

Специалисты и слушатели конгресса ставят перед собой цель — обобщить мировой опыт участия еврейских женщин в общественно-политических, религиозных и научных сферах деятельности, и выработать дальнейшие пути развития в указанных направлениях.

Напомним, на сегодняшний момент в мире насчитывается порядка тысячи женщин-раввинов, из которых около 800 — в Соединенных Штатах, 50 — в Европейском союзе и около 150 — в Израиле.

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