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Собянин поздравил медиков с профессиональным праздником

Общество

«Будем дальше развивать здравоохранение и заботиться о вас»

Москва, 16 июня 2019, 20:56 — REGNUM  Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил врачей с их профессиональным праздником — днем медицинского работника, об этом 16 июня он написал на своей личной странице в социально сети Twitter.

«От всей души поздравляю медицинских работников с профессиональным праздником! В Москве больше 120 тысяч врачей, медсестер и фельдшеров. За последние годы вы многое сделали, чтобы повысить качество жизни горожан. Будем дальше развивать здравоохранение и заботиться о вас», — отметил глава столицы.

Собянин отметил работу кардиохирурга Михаила Абрамяна, руководившего первой в мире операцией по эндопротезированию ребенка с разрывом аорты, глава города подчеркнул, что подобные примеры внушают гордость за отечественную медицину.

Напомним, день медицинского работника учрежден на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года, он отмечается ежегодно, каждое третье воскресенье июня.

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