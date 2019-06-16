Команда развития и кремль «на показ»: тульская неделя

Тула, , 19:44 — REGNUM В Тульской области на этой неделе подводили инвестиционные итоги петербургского форума, создали новое региональное учреждение, подведомственное Минтрансу, и показали москвичам тульскую историю и искусство. Подробнее — в обзоре.

От памятников археологии до географических карт

Одно из центральных событий (а их, по плану за три года, должно быть 100) стартовало у стен древнего Московского кремля, в главном музее российской истории. Выставка к 500-летнему юбилею Тульского кремля привлекла массу ценителей истории, культуры и искусства.

Праздновать круглую дату будут в 2020 году — указ подписал президент Владимир Путин. Мероприятия готовит оргкомитет под председательством руководителя аппарата правительства РФ Константина Чуйченко. Открывая выставку, он назвал строительство Тульского кремля началом формирования системы обороны южных границ российского государства, которая получила название Большой Засечной черты. Помимо выставки в области проводят культурно-массовые акции, издательские и просветительские проекты, реставрационные работы и археологические раскопки.

«К юбилею Тульского кремля будет отреставрирована живопись в Успенском соборе, восстановлено более 30 объектов культурного наследия в историческом центре Тулы и малых исторических городах и поселениях Тульской области, входивших в состав Большой Засечной черты. Это Венев, Белев, Крапивна, Епифань. После реставрации в комплексе исторических зданий на улицах Металлистов и Благовещенской в Туле разместятся экспозиционные залы ведущих федеральных музеев — «Куликово поле», музей-усадьба Льва Толстого «Ясная Поляна», музей-заповедник Василия Поленова, — завершив тем самым создание Музейного квартала в Туле», — сказал Константин Чуйченко.

На выставке, где представлены памятники археологии и нумизматики, орудия труда и предметы быта, вооружение, документы, географические карты и другое. Среди уникальных экспонатов — воеводское знамя князя Ивана Никитича Одоевского Большого и пелена с изображениями московских князей (в том числе самым ранним изображением Василия III), Никоновская летопись — один из крупнейших памятников русского летописания XVI века.

«Тульская область во все времена играла важную роль в жизнедеятельности нашего государства. Открытие этой выставки — уникальная возможность ещё раз показать наш замечательный край и его значимость в истории России», — сказал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Ценители истории и уникальных тульских экспонатов могут посетить выставку до 30 сентября.

Беседа с Силуановым

О совершенствовании федерального законодательства в сфере закупок руководитель Тульской области Алексей Дюмин говорил еще на заседании рабочей группы Госсовета по направлению «Промышленность». На неделе губернатор встретился с министром финансов России Антоном Силуановым. Речь шла о барьерах, с которыми зачастую сталкиваются отечественные предприятия при решении задач в рамках национальных проектов.

На форуме «Национальные проекты — этап «Реализация» (апрель 2019 года) с участием председателя правительства страны Дмитрия Медведева Алексей Дюмин предложил разработать механизм проведения предварительного отбора подрядных организаций и введение реестра квалифицированных подрядных организаций.

Более 450 млрд рублей инвестиций за три года

25 соглашений на общую сумму 102 млрд рублей и 5200 рабочих мест стали результатом работы тульской делегации на Петербургском международном экономическом форуме — 2019.

По словам министра экономического развития региона Григория Лаврухина, представители Тульской области на площадке форума приняли участие в 100 встречах и мероприятиях.

Инвестиции в Тульской области в ближайшие годы жду практически по всем направлениями жизнедеятельности региона. Но лейтмотивом стало российско-китайское сотрудничество. В частности открытие завода Haval и подписание соглашения о строительстве второй очереди.

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За последние три года после участия на ПМЭФ Тульская область привлекла 478 млр рублей инвестиций и заключила 105 соглашений. Их реализация охватывает практически все районы региона и будет способствовать созданию более 18 200 рабочих мест.

Сигнал силовикам

«Все должно быть в рамках закона. Если кто-то из контрольно-надзорных органов превышает полномочия, правительство региона обязано на это реагировать. Давление на бизнес совершенно недопустимо», — сказал губернатор Дюмин после того, как узнал историю ясногорского фермера.

Руководитель региона взял инцидент под личный контроль. Если коротко, то на бизнесмена пришла анонимная жалоба о незаконном использовании труда мигрантов. Группа захвата ворвалась на территорию хозяйства предпринимателя и устроила «маски-шоу». Ничего и никого не найдя, силовики испарились, но прихватили с собой в отделение владельца бизнеса, где он провел несколько часов.

По данным портала «Тульские пряники», губернатор подал сигнал силовикам. Уголовное дело еще не возбуждено, прокуратура еще никак не отреагировала, но в областном правительстве дали понять, что меры должны быть приняты.

Журналисты местных СМИ считают, что у силовиков свои задачи и они заинтересованы в раскрытии нарушений миграционного законодательства. Однако тут вскрылась недостаточно проработанная нормативная база.

«Своим заявлением Алексей Дюмин послал сигнал не столько бизнесу, сколько тульским силовикам, но прежде всего начальнику Тульского УМВД Сергею Галкину, готовящемуся к выходу в отставку по достижении предельного возраста нахождения на службе», — говорится в сообщении «Тульских пряников».

Кадровый резерв

В Тульской области запустили проект по созданию единой региональной базы управленцев нового поколения «Команда развития». Реализовывают его по инициативе губернатора.

По сути, это аналог федерального конкурса «Лидеры России». Но в регионе намерены собрать кадры для органов власти, ключевых предприятий и бизнеса.

У проекта два направления: «Управленческий капитал» — для профессионалов в возрасте от 25 до 55 лет с опытом управленческой деятельности и «Таланты» — для студентов, выпускников вузов, аспирантов, молодых специалистов и предпринимателей в возрасте от 22 до 30 лет.

Участников ждут два этапа: серия тестов, интервью, деловая игра и комплекс образовательных мероприятий по личностному и управленческому развитию. 50 лучших выберут в каждом направлении.

Единый оператор

Единый региональный оператор пассажирских перевозок начнет свою работу в Тульской области с 1 января 2020 года. В конце мая областная дума приняла соответствующий закон. Учреждение, подведомственное региональному Минтрансу, будет осуществлять полномочия по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам. Исключение составят Тула и Новомосковск, где эти функции уже возложены на администрации муниципалитетов.

По данным правительства Тульской области, тарифы будут регулируемыми по 258 маршрутам из 393. Первый заместитель губернатора Валерий Шерин поручил развивать безналичный расчет не только на льготных маршрутах, но и на коммерческих.

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