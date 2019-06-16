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В Москве на следующей неделе установится жаркая погода

Общество

К четвергу температура воздуха будет находиться в диапазоне около 30-градусной отметки

Москва, 16 июня 2019, 18:45 — REGNUM  Со вторника, 18 июня, в Москву вернется жаркая погода, сообщил 16 июня научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в комментарии ТАСС.

«Если завтра еще температура вполне комфортная — 23−25 градусов, то со вторника она начинает неуклонно повышаться: в среду — 25−28 градусов тепла, а в четверг она опять будет в диапазоне около 30-градусной отметки, от 26 до 31 градуса, — отметил Вильфанд. — То есть опять восстановление жаркой погоды».

Специалист Гидрометцентра также предупредил, что 18 июня возможны кратковременные дожди, вероятны грозы, скорость ветра до 15 м/с. В целом, в другие дни существенных осадков не ожидается.

По его словам, изменения погодных условий связаны с перемещением воздушных масс из Атлантики, которые не достигают европейскую часть России, а огибают ее вдоль побережья Ледовитого океана и спускаются по Уральском горному хребту. В результате этого на европейской части страны установилась жаркая погода, которые выше номы на 5−8 градусов.

Напомним, в начале июня в Москве уже был объявлен «оранжевый» уровень опасности, связанный с аномально высокими для июня показателями температуры, которая превышала климатическую норму на 2,8 градуса.

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