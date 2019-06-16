Около 80% женщин-рожениц испытывают проблемы со здоровьем – Минздрав

Москва, , 18:37 — REGNUM Главными причинами проблем с деторождением является нездоровый образ жизни будущих отцов и матерей. Об этом 16 июня сообщил главный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью Олег Апалихин в эфире «Говорит Москва».

«У тех людей, у которых те или иные проблемы в репродуктивной сфере, целый ряд проблем ранней онкологии, раннего заболевания сердечнососудистой системы», — прокомментировал ситуацию Апалихин.

Именно эти проблемы, по мнению специалиста Минздрава, обусловлены характером образа жизни людей.

«80% всех проблем бесплодия вторичны, т. е. человек с этим не родился, это результат его образа жизни», — отметил он.

Эксперт заключил, что нездоровый образ жизни у мужчин связан с поведением, отклоняющимся от нормы, а у женщин — с употреблением средств контрацепции и абортами.

Также Апалихин отметил, что существующие госпрограммы хотя и решают задачи по улучшению демографической ситуации и увеличению рождаемости, но они направлены лишь на оказание помощи лицам, находящимся в критическом состоянии.

«С другой стороны, что такое перинатальный центр — это роды в реанимации. А зачем она нужна, если роды естественный процесс? Да затем, что 77,6% женщин, которые сейчас идут в роды, они уже нездоровы», — заключил главный специалист.

Напомним, что среди ученых и политиков существует множество предположений, связанных с проблемами рождаемости в современной России. Во многом мнения экспертов сходятся в том, что причиной данного феномена являются проблемы социального и экономического характера. Так, например, по данным Росстата от февраля 2019 года, в уровень рождаемости в прошлом году снизился на 5,2%.

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