Калужский облводоканал построит 22 станции очистки воды

Калуга, , 17:41 — REGNUM В 2019 году на территории калужских муниципальных образований будет построено 22 станции очистки воды, в том числе и по программе «Чистая вода в Калужской области» национального проекта «Экология».

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области, специалисты уже приступили к установке фундаментов, строительство которых выполняется по специальной технологии. В котловане размещается песчаная подушка слоем 30−40 см, которая утрамбовывается, после чего устанавливается опалубка для фиксации границ фундамента, вяжется нижний и верхний слои арматуры и заливается бетоном.

Такая конструкция способна выдержать блок-контейнер с размещенным в нем оборудованием для очистки воды. Уже установлено семь фундаментов в Мещовском, Кировском, Ферзиковском, Барятинском, районах, а также в городе Мосальске.

Природная вода в ряде населенных пунктов Калужской области имеет повышенное содержание железа. Новые станции будут очищать эту воду в несколько этапов. На первом — природная вода пройдет процесс фильтрации, где в фильтрующих слоях будут задерживаться крупные частицы. Затем в работу вступит процесс обезжелезивания. Вода, смешиваясь с кислородом, превратит железо из растворимой формы в нерастворимую. Фильтрующий элемент задержит частицы железа в своих слоях, а отфильтрованная вода пройдет этап обеззараживания. Далее по новым трубопроводам, которые будут проложены от станций очистки воды до магистральной линии, питьевая вода поступит в дома жителей.

Как отметили в министерстве, в 2018 и в начале 2019 года специалисты водоканала уже установили 9 станций очистки воды в Юхнове, Бебелево, Износках и других населенных пунктах Калужской области.