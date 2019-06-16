Галина Волчек госпитализирована в связи с плановым обследованием — СМИ

Москва, , 17:37 — REGNUM Художественный руководитель московского театра «Современник» Галина Волчек, которая обратилась к врачам в Москве, проходит плановое обследование. Об этом помощница актрисы сообщила «Говорит Москва».

«Просто (Галина Волчек) легла капельницу сделать, — отметила помощница народной артистки СССР. — Всё хорошо с ней, у неё всё отлично».

Ранее ряд СМИ сообщил, что художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек якобы госпитализировали и прооперировали в одной из больниц Москвы в ночь на 16 июня.

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