Жену Нетаньяху оштрафовали за траты на ресторанную еду — СМИ

Иерусалим, , 17:05 — REGNUM Жена премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сару приговорена к штрафу судом Иерусалима за оплату заказов еды из ресторанов из бюджета страны, сообщает 16 июня телерадиокомпания «Кан».

Судья Авиталь Чен заявил, что жена премьер-министра ненадлежащим образом использовала государственные средства.

После разбирательств, длившихся четыре года, Сара Нетаньяху заключила сделку со следствием, в результате которой ей переквалифицировали обвинение с мошенничества на «преднамеренное использование ошибки другого лица».

Так, супруга премьер-министра должна вернуть в казну государства 55 тысяч шекелей (примерно 15 тысяч долларов). Кроме того, возможно, в скором будущем, она должна будет оплатить также издержки, связанные с административным судопроизводством, в размере 175 тысяч шекелей, и в личное дело будет внесена запись о судимости.

Напомним, поводом для судебного разбирательства послужил факт заказа услуг кейтеринга у ресторана для резиденции главы правительства, несмотря на то, что в штате состояли повар и иной обслуживающий персонал. Изначально, ущерб по оценкам следствия составил около 100 тысяч долларов.

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